Страны обсудят варианты сдерживания падения стоимости нефти на мировых рынках.

Дональд Трамп анонсировал нефтяные переговоры с Россией и Саудовской Аравией. Об этом сообщили журналисты "ТАССа". Страны будут совместно искать выход из сложившейся ситуации на мировом рынке нефти. Президент США заметил, что участники встречи посмотрят, что они смогут сделать для изменения ситуации

Потому что мы не хотим терять целую отрасль из-за этого прокомментировал Трамп

Дональд Трамп заметил, что с одном стороны американцам выгодно падение стоимости нефти. Это связано с тем, что обычные граждане могут покупать за галлон бензина (около 3,8 литра) по 99 центов. Также выгода наблюдается для авиационной отрасли. Однако для нефтяной промышленности такое положение дел на мировых рынках является негативным. Из-за удешевления топлива работодатели вынуждены отказать в рабочих местах тысячам людей.

Напомним, что впервые с 2002 года цена на баррель нефти Brent опустилась ниже 23 долларов. Обвал стоимости топлива произошел из-за срыва сделки ОПЕК+. Саудовская Аравия и Россия не смогли договориться в вопросе о сокращении добычи ресурса.

СМИ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти.

Видео: Youtube/ Yahoo Finance