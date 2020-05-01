Эксперт Forbes оценил шансы РФ справиться с нефтяным кризисом

Прогнозом в публикации для американского издания поделился Кеннет Рапоза.

Американский журналист предположил, что Россия в отличие от СССР способна справиться с кризисом на нефтяном рынке, вызванном пандемией коронавируса COVID-19.

Как предположил эксперт Кеннет Рапоза в материале для Forbes, повторение ситуации 80-х годов, когда низкая цена на нефть (порядка 10$ за баррель) рушила экономику Советского Союза, не должно состояться. Причиной этому стало вхождение России в международные рынки капитала, запас которых составляет порядка $563 млрд.

Рапоза отметил, что власти РФ сейчас предпринимают меры для борьбы с COVID-19 и уменьшения его влияния на население страны, которые могут нанести урон бюджету страны из-за введенных ограничений и мер поддержки. Ранее мы сообщали о том, что продажи легковых автомобилей в России снизятся примерно на 30 процентов в 2020 году.