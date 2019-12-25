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Эксперт: "Евросоюз мнит себя судьей"
Сегодня, 17:48
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nadezhda_sib

Эксперт: "Евросоюз мнит себя судьей"

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В Евросоюзе возмущены санкциями, которые вводит Россия.

Официальный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики Питер Стано заявил о том, что ЕС отвергает ответные санкции России. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" предположили, почему новые санкции со стороны России вызвали такую реакцию.

По словам Стано, санкции "не оправданы", и призвал министерство иностранных дел РФ уточнить причину введения санкций и их юридическую основу. 

По мнению экспертов, санкции не носят столько вредящий для Евросоюза характер, однако дело в том, что ЕС "мнит себя судьей", которому дозволено судить и называть других". Если роли меняются, то это приводит к возмущению. 

Фото: pixabay.com

 

Теги: евросоюз, санкции
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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