Эксперт: "Евросоюз мнит себя судьей"

В Евросоюзе возмущены санкциями, которые вводит Россия.

Официальный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики Питер Стано заявил о том, что ЕС отвергает ответные санкции России. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" предположили, почему новые санкции со стороны России вызвали такую реакцию.

По словам Стано, санкции "не оправданы", и призвал министерство иностранных дел РФ уточнить причину введения санкций и их юридическую основу.

По мнению экспертов, санкции не носят столько вредящий для Евросоюза характер, однако дело в том, что ЕС "мнит себя судьей", которому дозволено судить и называть других". Если роли меняются, то это приводит к возмущению.

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