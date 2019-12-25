В частности, ЕС не согласен с санкциями в сельскохозяйственном секторе.

Евросоюз посчитал неоправданными ответные санкции России. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на представителя ЕС Питера Стано.

Мы отвергаем эти ответные санкции, объявленные Россией. Питер Стано, официальный представитель Евросоюза

В частности, ЕС не согласен с санкциями в сельскохозяйственном секторе.

Стано отметил, что санкции Евросоюза против России носят адресный характер и направлены на отдельных лиц и соответствуют международному праву. Внесение в списки происходит на основании юридических доказательств и чётко прописанных критериев.

Также представитель ЕС призвал МИД РФ уточнить причину санкций и их юридические основания.

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