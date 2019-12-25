Евросоюз посчитал неоправданными ответные санкции России. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на представителя ЕС Питера Стано.
Мы отвергаем эти ответные санкции, объявленные Россией.
Питер Стано, официальный представитель Евросоюза
В частности, ЕС не согласен с санкциями в сельскохозяйственном секторе.
Стано отметил, что санкции Евросоюза против России носят адресный характер и направлены на отдельных лиц и соответствуют международному праву. Внесение в списки происходит на основании юридических доказательств и чётко прописанных критериев.
Также представитель ЕС призвал МИД РФ уточнить причину санкций и их юридические основания.
Ранее мы писали, что ситуация с коронавирусом в ряде стран ЕС сейчас хуже, чем в марте.
Фото: pixabay.com
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