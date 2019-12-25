Ситуация с коронавирусом в ряде стран ЕС сейчас хуже, чем в марте

В ЕС рассказали об ухудшении эпидемиологической ситуации в Европе.

В Евросоюзе заявили, что ситуация с коронавирусом в ряде стран союза сейчас хуже, чем в марте. Об этом во время пресс-конференции в Брюсселе журналистам рассказала еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис.

В некоторых странах ситуация сейчас даже хуже, чем на пике в марте. Это вызывает чрезвычайное беспокойство Стелла Кириакидис, еврокомиссар

Чиновница отметила, что специалист сравнивают текущую эпидемиологическую обстановку с распространением инфекции с самым пиком заражений в Европе, который был зафиксирован весной 2020 года.

Евросоюз отказался признать Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.