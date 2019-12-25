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Экс-защитник "Зенита" Лепехин оценил шансы команды на победу в РПЛ
Сегодня, 9:00
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Экс-защитник "Зенита" Лепехин оценил шансы команды на победу в РПЛ

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По его словам, только катастрофический случай помешает сине-бело-голубым удержать лидерство.

Бывший защитник "Зенита" Константин Лепехин в интервью порталу Bobsoccer.ru поделился мнением о шансах сине-бело-голубых удержать звание чемпионов Российской премьер-лиги (РПЛ).

Все понимают, что "Зенит" вряд ли растеряет такое преимущество. Должно случиться что-то катастрофическое, чтобы игроки упустили золотые медали. А вот в борьбе за второе, третье и четвертое места может произойти все, что угодно. Убежден, что так, как команды располагаются в турнирной таблице сейчас, через месяц они не останутся.

Константин Лепехин, экс-защитник "Зенита"

Напомним, 15 мая по итогам заседания исполкома РФС было принято решение возобновить чемпионат России по футболу, прерванный из-за эпидемии коронавируса. На момент паузы в турнирной таблице лидирует "Зенит", набравший 50 очков после 22 туров. "Краснодар" делит второе место с "Локомотивом". Оба клуба отстают от лидера на девять баллов.

Ранее стало известно, что "Зенит" возобновил групповые тренировки.

Фото: fc-zenit.ru

Теги: константин лепехин, российская премьер лига, фк зенит
Категории: Лента новостей, Спорт, Зенит, Новости СПб,

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