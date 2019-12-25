Экс-защитник "Зенита" Лепехин оценил шансы команды на победу в РПЛ

Бывший защитник "Зенита" Константин Лепехин в интервью порталу Bobsoccer.ru поделился мнением о шансах сине-бело-голубых удержать звание чемпионов Российской премьер-лиги (РПЛ).

Все понимают, что "Зенит" вряд ли растеряет такое преимущество. Должно случиться что-то катастрофическое, чтобы игроки упустили золотые медали. А вот в борьбе за второе, третье и четвертое места может произойти все, что угодно. Убежден, что так, как команды располагаются в турнирной таблице сейчас, через месяц они не останутся.

Константин Лепехин, экс-защитник "Зенита"