Тренировки "Зенита" проходят по группам

Футболисты занимаются в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Во вторник, 2 июня, стало известно, что петербургский футбольный клуб "Зенит" возобновил групповые тренировки. Об этом рассказали в пресс-службе ФК.

Футболисты тренируются в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, занимались по группам, соблюдали социальную дистанцию. Тренерский штаб использовал маски, перчатки, а инвентарь перед началом занятий продезинфицировали.

Также к тренировкам приступил московский ЦСКА: футболисты прошли тест на коронавирус, результаты оказались отрицательными.

Ранее мы писали, что РПЛ опубликовала календарь оставшихся матчей сезона.

Фото: ФК "Зенит" / Twitter