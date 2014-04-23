Экс-замглавы управления Минобороны дали 6,5 года колонии за махинации

Также фигурант расследования выплатит штраф и взыскание по иску.

Бывший заместитель главы управления Минобороны получил 6,5 года колонии строгого режима за махинации с государственными контрактами на сумму в 650 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-релизе представители Следственного комитета России. По данным надзорного ведомства, виновным признан Александр Борувков. Его также обвиняли во взятке в 368 млн рублей.

Решением Хамовнического районного суда Москвы Борувкову с учетом смягчающих обстоятельств – полного признания вины, изобличения других соучастников, частичного возмещения причиненного государству ущерба и наличия малолетних детей, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6,5 лет с отбыванием в колонии строгого режима пресс-релиз СК РФ

Чиновники отметили, что кроме тюремного заключения Борувкову придется выплатить более 650 млн рублей в рамках взыскания по иску. Также фигурант дела выплатит штраф в размере 368 млн рублей.

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Фото: Piter.tv