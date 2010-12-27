Экс-замглавы Фонда имущества Петербурга сознался во взятках

Приговор обвиняемому предъявят в ноябре.

Фигурант расследования о коррупции Илья Жинкин сознался в получении взятки и легализации денежных средств. В серьезном преступлении обвиняется заместитель генерального директора Фонда имущества по Петербургу. Подозреваемый сознался в нарушениях и раскаялся в содеянном. В результате следствие запросило для него условный срок.

По делу также проходили заместитель директора учреждения "Имущество" Александр Иванов и предприниматель Сергей Солопов. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов по региону. Материалы расследования изучал Октябрьский районный суд.

Стороне обвинения удалось доказать, что за 800 и 725 тысяч рублей Жинкин без препятствий реализовал нежилые помещения по 1-ой Советской улице и Невском упроспекту. По мнению прокуратуры, должностному лицу необходимо дать условный срок на 7 лет и пять лет в качестве испытательного. Также Жинкина обязуют выплатить штраф в размере 3,5 миллионов рублей. Дополнительно он не сможет занимать государственные должности в течение 10 лет.

Остальные фигуранты также могут рассчитывать на условное наказание. Приговор прозвучит на заключительном заседании, которое назначено на 8 ноября. Напомним, что дело рассматривается почти год.

Ранее Piter.tv писал о том, что Фонд имущества продает особняк в Юкках за 33 млн рублей.

Фото: Piter.tv

