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В Петербурге арестован замдиректор Фонда имущества за особо крупную взятку
Сегодня, 16:59
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Shdaria
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В Петербурге арестован замдиректор Фонда имущества за особо крупную взятку

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В Петербурге арестован замдиректор петербургского Фонда имущества Илья Жинкин.

Октябрьский районный суд вынес приговор замдиректору петербургского Фонда имущества. Теперь Илье Жинкину предстоит два месяца провести под стражей. Он обвиняется в получении особо крупной взятки.

Известно, что 22 февраля в Октябрьском суде продолжилось заседание по делу Жинкина. 21 февараля представитель СК настаивал на аресте функционера, а сегодня адвокат Игорь Сочиянц выдвинул предложение, согласно которому мера пресечения будет залог в 2 млн рублей.

Напомним, что ранее в фонде прошли обыски в рамках уголовного дела о получении взятки при сделках с недвижимостью на Невском проспекте. 

Ранее мы сообщали, что Следственный комитет и ФСБ занялись проверкой сделки КИО по продаже недвижимости

 

Теги: замдиректор фонда имущества арестован , илья жинкин , новости спб , петербург , происшествия спб
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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