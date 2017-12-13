В Петербурге арестован замдиректор Фонда имущества за особо крупную взятку

В Петербурге арестован замдиректор петербургского Фонда имущества Илья Жинкин.

Октябрьский районный суд вынес приговор замдиректору петербургского Фонда имущества. Теперь Илье Жинкину предстоит два месяца провести под стражей. Он обвиняется в получении особо крупной взятки.

Известно, что 22 февраля в Октябрьском суде продолжилось заседание по делу Жинкина. 21 февараля представитель СК настаивал на аресте функционера, а сегодня адвокат Игорь Сочиянц выдвинул предложение, согласно которому мера пресечения будет залог в 2 млн рублей.

Напомним, что ранее в фонде прошли обыски в рамках уголовного дела о получении взятки при сделках с недвижимостью на Невском проспекте.

Ранее мы сообщали, что Следственный комитет и ФСБ занялись проверкой сделки КИО по продаже недвижимости.