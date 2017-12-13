Следственный комитет и ФСБ занялись проверкой сделки КИО по продаже недвижимости

В Петербурге проверяют Комитет имущественных отношений из-за подозрительных справок.

Следственный комитет и ФСБ Петербурга занялись проверкой сделой комитета имущественных отношений по продаже недвижимости на Невском проспекте. Поводом проверки послужили справки, которые были найдены специалистами Фонда имущества. КИО считает, что выкупаемому месту был специально нанесен ущерб, чтобы его стоимость стала максимально низкая в ходе проведения оценки. По версии следствия, сотрудники ГК "Имущества" хотели получить денежные средства.

В пятницу, 16 февраля сотрудники следственного отдела по Адмиралтейскому району ГСУ СК РФ по Петербургу и оперативные сотрудники УФСБ России по Петербургу и Ленинградской области пришли в Фонд имущества. Полицейские решили проверить сдели, которые были сделаны КИО с влиятельными между собой организациями: ООО "Технология", ООО "Люкс-С" и ООО "Люкс-Сервис". В подборке документов было обнаружено помещение в доме бывшей немецкой лютеранской церкви на Невском проспекте. Он был выкуплен с правом преимущества. Однако сотрудники Фонда смогли поянить сложившееся.

В настоящее время Фондом имущества за 2016-2017 годы взыскано и перечислено в казну недоимок с компаний, аффилированных с ООО "Технология", ООО "Люкс-С" и ООО "Люкс-Сервис" на сумму 83,4 млн руб. Включая 9,73 млн рублей пеней и штрафов.