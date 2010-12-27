Экс-замглавы Фонда имущества Петербурга Илья Жинкин приговорен к семи годам условно

С наказанием суд определился сегодня.

Октябрьский районный суд Петербурга 11 ноября огласил приговор в отношении Ильи Жинкина, бывшего замглавы Фонда имущества города, и его подельников Александра Иванова и Сергея Солопова, которые были признаны виновными во взятках. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Как установил суд, Жинкин, будучи на должности в Фонде имущества Петербурга, в феврале прошлого года получил от Иванова информацию о желании гендиректора ООО "Технология" заключить договор купли-продажи нежилого здания с участком, а также о том, что некое лицо, представитель ООО "Люкс-С" и ООО "Люкс-Сервис", хочет подписать такой договор как можно скорее. За взятку в сумму более миллиона рублей Жинкин был готов без препятствий реализовать несколько нежилых помещений. Посредником Жинкин назначил Иванова, поскольку с упомянутым лицом не имел прямой связи, но Иванов предложил эту роль Солопову. Получивший деньги Солопов должен был встретиться с Ивановым в кафе, чтобы передать средства, но там они были задержаны.



В суде взяточники признали вину. Жинкина приговорили к семи годам условно со штрафом в размере 3 550 000 рублей и с запретом занимать должности на государственной и муниципальной службе в течение 8 лет. Солопов получил 5 лет условно со штрафом в размере 1 750 000 рублей, Иванов отделался четырьмя годами и 8 месяцами условно со штрафом в размере 1 750 000 рублей.

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Фото: Piter.TV