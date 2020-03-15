Экс-вратарь сборной России Илья Брызгалов рассказал об отношении к Дональду Трампу

Бывший хоккеист живет в США

Бывший вратарь сборной России по хоккею Илья Брызгалов рассказал о том, как относится к президенту США Дональду Трампу. По словам спортсмена, он - самый адекватный человек из тех, кто участвует в президентской гонке.

"Я снова отдам за Трампа свой голос. Что мне в нем нравится? У демократов было слишком много политкорректности, не разделяю их мысли. Трамп в предвыборной кампании называл вещи, о которых люди думали, но боялись сами говорить. Для республиканцев он стал лидером, который публично транслировал их мысли. Трамп как медоед (лысый барсук - прим.). Ему все равно, он прет и делает свое дело, не обращая на демократов внимания. Я бы свой голос за них не отдал, они ничего не могут предложить. От них только один вой, истерика и никаких идей" - сказал Брызгалов в интервью "Чемпионат.com".

Напомним, что 4 марта Дональд Трамп выиграл первичные выборы республиканцев в девяти штатах: Алабаме, Арканзасе, Вермонте, Колорадо, Массачусетсе, Оклахоме, Северной Каролине, Теннесси и Техасе.

Ранее мы писали о том, что Дональд Трамп переманивает немецких ученых, разрабатывающих вакцину от коронавируса.

Фото: NHL.com

Видео: Youtube/День с Алексеем Шевченко, Instagram/bryzzly_bear