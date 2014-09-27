Экс-вице-президент США сравнил действия Трампа с нацистской Германией

Альберт Гор раскритиковал администрацию США за проводимую политику по добыче ископаемых.

Бывший американский вице-президент Альберт Гор сравнил действия администрации действующего президента-республиканец Дональда Трампа с действиями нацистской Германии. Соответствующее заявление иностранный политик сделал в ходе выступления на конференции по климату Climate Week в Сан-Франциско. Его слова опубликовали в своем материале журналисты из издания Politico. В СМИ указали, что бывший вице-президент указал аудитории на то, что он осознает неправильность сравнения Белого дома с Третьим рейхом, который представлял собой "исключительное зло". Однако, по его словам, миру важно помнить уроки истории нацизма.

Гор заявил, что администрация Трампа "пытается создать предпочтительную для себя версию действительности", чтобы достичь своих всеобъемлющих целей, похожих на цели нацистской партии Адольфа Гитлера в 1930-е и 40-е годы. речь Альберта Гора в материале The Politico

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Фото и видео: YouTube / ABC7 News Bay Area