Иностранные СМИ узнали об участии европейских дипломатов в подготовке "примирительного послания" от Киева в Вашингтон.

Французские дипломаты принимали участие в подготовке письма украинского президента Владимира Зеленского Дональду Трампу, которое позволило бы Киеву и Вашингтону восстановить украинско-американские контакты после перепалки в Белом доме, зафиксированной 28 февраля. Соответствующее заявление сделали журналисты из европейского отделения газеты The Politico. В СМИ уточнили читателям, что французские и британские дипломаты, а также их коллеги из Германии в течение нескольких недель "ломали голову над тем", как восстановить отношения между Трампом и Зеленским. Неназванный публично чиновник сообщил авторам материала о том, что сотрудники внешнеполитического ведомства в Париже были задействованы в обсуждении текста "примирительного письма".

Напомним, что 28 февраля лидер киевского режима Владимир Зеленский прибыл в Белый дом с официальным визитом для встречи с президентом-республиканцем Дональдом Трампом. Во время беседы в присутствии журналистов между политиками возникла перепалка, в ходе которой глава США указал иностранному гостю на неуважительное отношение к Вашингтону, а вице-президент Джей Ди Вэнс - на то, что Владимир Зеленский забыл поблагодарить страну за оказываемую киевскому режиму поддержку. Пресс-конференция по результатам мероприятия была отменена. далее Трамп в социальной сети Truth Social опубликовал заявление, в котором отметил, что глава Украины проявил неуважение и показал неготовность к мирному урегулированию регионального противостояния с Москвой.

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Фото: pxhere.com