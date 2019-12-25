Экс-участница SEREBRO Марианна Кочурова анонсировала выход нового трека

Точную дату премьеры девушка пока не называет, однако уверяет своих поклонников, что они услышат ее новое творение уже в этом месяце.

Бывшая участница группы SEREBRO, 24-летняя петербурженка Марианна Кочурова, выступающая под псевдонимом MARIANA, анонсировала выход нового трека. Девушка поделилась новостью на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Точную дату премьеры артистка пока не называет. Однако она уверяет своих поклонников, что они услышат ее новое творение уже в этом месяце.

"Как я и обещала, никаких пауз, перезагрузок и перерывов", - написала певица.

Летом текущего года продюсер Максим Фадеев представил публике новую артистку лейбла MALFA. Ею оказалась экс-солистка группы SEREBRO Марианна Кочурова. Продюсер рассказал, что очень много работал с певицей. Они создавали музыку, экспериментировали и искали тот звук, который отзовется в слушателях.

Ранее Максим Фадеев рассказал о старом конфликте с Игорем Крутым.

Фото: ВКонтакте / MARIANA