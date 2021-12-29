Экс-судья Янгулбаев заявил о пытках его сына в резиденции главы Чечни

Сайди Янгулбаев объявил о том, что его сына пытал лично Рамзан Кадыров.

Экс-судья Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаев заявил о пытках его сына Ибрагима в резиденции главы региона Рамзана Кадырова. Потерпевший отметил, что его семья давно испытывает на себе давление. Детей бывшего судьи подозревают в том, что они связаны с экстремистами. Речь идет о Telegram-канале 1ADAT, считающимся экстремистским.

Нас с Абубакаром сначала тоже отвезли туда. Ибрагима еще при нас начали избивать, потом продолжили, когда нас отпустили. Абубакар Ибрагима пытался собой закрыть, его тоже начали бить. Тогда я не выдержал уже, накинулся на них. Рамзану говорю: "Вы что делаете вообще?!" Сайди Янгулбаев, экс-судья Чечни

Сайди Янгулбаев уточнил, что пвтками его ребенка лично занимались Кадыров, который вставал сыну на шею ногами, а также глава местного парламента Магомед Даудов. В 2015 году власти республики проводили обыски в квартире судьи, находящейся в Грозном. Во время мероприятия дети оказались избиты. Затем от Сайди Янгулбаева потребовали подписать документ о сложении полномочий.

Кадыров: доставленная в Грозный жена Янгулбаева напала на полицейского. Супруга экс-судьи Чечни рассказала, как с ней обращались правоохранители.

Фото и видео: Telegram / Лентач