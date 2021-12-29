Злоумышленники увезли потерявшую сознание женщину в неизвестном направлении.

Вооруженные силовики ворвались в дом и увезли жену экс-судьи ВС Чечни Янгулбаева. Об этом в собственном Telegram-аккаунте рассказали представители "Комитета против пыток" (организация, внесенная Минюстом РФ в 2015 году в единый реестр иноагентов. Юридическое лицо было ликвидировано). В ТГ уточняется, что увозимая женщина находилась без сознания. Пострадавшая болеет диабетом и ей необходимы регулярные уколы инсулина. Она пропустила уже минимум одну процедуру. Также у женщины наблюдались признаки простуды.

Инцидент произошел вечером 20 января в квартире, расположенной в Нижнем Новгороде. Похитители сообщили бывшему судье Чечни о том, что представляют правоохранительные органы и направлены к нему по поручению СК по Грозному.

Все они находились в гражданской одежде, никого в форме не было. Они были в масках, в капюшонах, было видно, что это силовики из Чечни — они говорили с характерным акцентом. Сергей Бабинец, юрист

Мужчины предоставили экс-судье постановление о приводе свидетелей по уголовному делу о мошенничестве. Документ касался 2019 года. Сайди Янгулбаев подчеркнул, что данный документ является поддельным. Задержать его у злоумышленников не получилось из-за статуса неприкосновенности. Далее незванные гости избили присутствующих и забрали потерявшую сознание Зарему Мусаеву.

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Фото и видео: Telegram / Комитет против пыток *

* (организация, внесенная Минюстом РФ в 2015 году в единый реестр иноагентов. Юридическое лицо было ликвидировано)