Супруга экс-судьи Чечни рассказала, как с ней обращались правоохранители

Женщине вкололи инсулин, в котором она нуждается.

Супруга экс-судьи Верховного суда Чечни рассказала, как с ней обращались правоохранители. в Instagram-аккаунте уполномоченный по правам человека в республике Мансур Солтаев разместил ролик, на котором представлен разговор с Заремой Мусаевой. Женщина заметила, что к ней правоохранители не применяли насилия, а также купили необходимую дозу инсулина.

Они и инсулин, и лекарства купили, я и укололась, выпила лекарства. Никакого насилия не было. Зарема Мусаева, жена бывшего судьи Чечни

Женщина призналась, что отказалась от той еды, которую ей предлагали. При этом поведение силовиков по дороге в Грозный она назвала хорошим.

Напомним, что 21 января адвокат Наталья Добронравова объявила прессе о том, что представившиеся оперативниками неизвестные увезли на допрос Зарему Мусаеву. Инцидент произошел в квартире экс-судьи Сайди Янгулбаева, который проживает на территории Нижнего Новгорода. Юрист заметила, что силовики не показали удостоверений и не сказали, какое отделение представляют.

Вооруженные силовики ворвались в дом и увезли жену экс-судьи ВС Чечни.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости