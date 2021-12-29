Кадыров: доставленная в Грозный жена Янгулбаева напала на полицейского

Глава Чечни заявил, что Зарема Мусаева уже заработала себе на реальный срок заключения.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о том, что доставленная в Грозный жена бывшего судьи Верховного суда Сайди Янгулбаева напала на полицейского и якобы чуть не лишила представителя закона глаза. Об этом чиновник написал в собственном Telegram-канале. Он уточнил, что правоохранительные органы осуществляли привод женщины в отделение в качестве свидетеля. Операция проводилась в рамках законодательства. Кадыров уточнил, что из-за своего поведения женщина "уже заработала статью на реальный срок заключения".

Янгулбаевым до вчерашнего случая трижды отправляли повестку. Оперативное мероприятие полицейских из Чеченской Республики в четверг также было согласовано с коллегами на местах. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Губернатор региона напомнил, что семье требовалось не доводить ситуацию до предельной точки и просто посетить следственные органы. Кадыров подчеркнул, что сейчас сын судьи выступает с открытыми угрозами в адрес главы Чечни. Он призвал компетентные органы обратить на это внимание. По мнению чиновника, следует лишить статуса неприкосновенности мужчину, который "замарал репутацию" и сбежал из Грозного.

Супруга экс-судьи Чечни рассказала, как с ней обращались правоохранители.

Фото: YouTube / ИА Грозный - Информ

