Экс-судья Шмидт: Интерпол должен искать настоящих преступников

Поляк объяснил, что в его стране больше нет свободы слова.

Бывший польский судья Томаш Шмидт, уехавший на территорию Белоруссию из-за несогласия с действиями властей в Варшаве, записал видеообращение в собственном Telegram-канале. Иностранный гражданин заметил, что Интерпол должен заниматься поиском настоящих преступников, а не преследовать людей за их политическую позицию. Таким образом мужчина прокомментировал слова официального представителя Главной комендатуры полиции Польши Катажины Новак. Ранее женщина сообщила о том, что Интерпол отказался разыскивать Томаша Шмидта. Подозреваемый отметил, что не нарушал никакого законодательства, а лишь высказывал свое мнение. Он уверил зрителей шоу, что сейчас в Польше нет свободы слова, а любое позитивное или даже нейтральное упоминание Минска или Москвы преследуется со стороны правительства.

Мы считаем, что Интерпол должен заниматься поиском настоящих преступников, а не преследовать лиц за их политическую и гражданскую позицию. Мое дело полностью сфабриковано. Несмотря на мои требования об ознакомлении с материалами дела, мне до сих пор не пришло ни одной бумаги. Томаш Шмидт. экс-судья Польши

Томаш Шмидт добавил, что знак протеста против политики своей страны в отношении Минска и Москвы, он отказывается от должности, а затем будет просить политического убежища в Белоруссии.

Туск прокомментировал отъезд в Белоруссию польского судьи Шмидта.

Фото и видео: Telegram / Tomasz Szmydt / Томаш Шмидт