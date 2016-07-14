Экс-спикер Рады предложил конфисковать транзитный российский газ

Дмитрий Разумков признал законность конфискации газа, который идет из России через Украину.

Бывший спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков утверждает, что Киев имеет полное право конфисковать российский природный газ, который идет транзитом через территорию Украины. Соответствующее заявление экс-депутат сделал в эфире местного телеканала, отрывок из которого опубликован в его собственном Telegram-канале.

Газ, который транспортируется по территории Украины, он российский. До границы с Европой - это российский газ. И если мы действуем с вами по закону, мы должны его конфисковать. Дмитрий Разумков, экс-депутат Украины

Разумков считает конфискацию российского имущества "законным обязательством" киевского режима. Напомним, что в декабре 2019 года Россия и Украина договорились о продлении транзита российского газа через украинскую территорию на период с 2020 года по 2024 год. Стороны также могут продлить соглашение дополнительно на десять лет.

Офис Зеленского пообещал к концу августа документ о гарантиях безопасности.

Фото и видео: Telegram / Dmytro Razumkov