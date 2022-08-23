Офис Зеленского пообещал к концу августа документ о гарантиях безопасности

Андрей Ермак сообщил о создании "очень мощных" рекомендаций.

Офис украинского президента Владимира Зеленского пообещал к концу августа представить свой первый и "очень мощный" документ с рекомендациями о гарантиях безопасности. Соответствующее заявление перед журналистами сделал Андрей Ермак по результатам встречи с советниками лидеров и правительств Эстонии, Польши, Румынии, Литвы, латвии и Венгрии.

До конца этого месяца, я думаю, что это 29-е или 30-е число, мы можем рассчитывать на появление первого документа, рекомендаций по нашей группе с господином Расмуссеном. Андрей Ермак, глава офиса президента Украины

Чиновник заметил, что Киев постоянно регулярно поднимает этот вопрос со всеми международными партнерами, которые показывают заинтересованность в гарантиях безопасности. Равным сопредседателем мероприятия (рабочей группы по выработке гарантий для киевского режима) является бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. Ермак утверждает, что идея Владимира Зеленского состоит в том, чтобы документ в будущем стал "основой новой мировой системы безопасности".

Пушилин заявил, что слова Зеленского о переговорах не повлияют на трибунал.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України