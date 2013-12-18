Пушилин призвал относиться к фразе Зеленского о последней черте с определенным скепсисом

Он напомнил, что президент Украины уже обещал закрыть возможность для переговоров с Россией.

Глава ДНР Денис Пушилин призвал относиться к фразе президента Украины Владимира Зеленского о последней черте с определенным скепсисом. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24".

Пушилин отметил, что у Зеленского была возможность вести переговоры в минском формате и на других дипломатических площадках. Он подчеркнул, что таким образом можно было не допустить нынешнего конфликта и "угомонить неонацистов".

Также Пушилин напомнил, что президент Украины уже обещал закрыть возможность для переговоров с Россией.

Ранее Зеленский назвал "последнюю черту", после которой Киев не пойдет на переговоры с Москвой.

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