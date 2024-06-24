Экс-советник Трампа призвал усилить санкции против России ради Украины

Роберт О"Брайен призвал ужесточить антироссийское санкционное давление для того, чтобы усадить Москву за стол переговоров по мирному урегулированию регионального конфликта на Украине. Такое мнение выразил в эфире местного телеканала CBS Роберт О"Брайен, который являлся помощником по вопросам национальной безопасности во время того, как на должности лидера Белого дома находился 45-го президент США Дональд Трамп.
Нам нужно усадить Владимира Путина за стол, сделать это можно... введя масштабные санкции против русских.
Роберт О"Брайен, эксперт
Напомним, что сам Дональд Трамп в случае своей очередной победы на президентских выборах, которые состоятся в стране в ноябре 2024 года, обещает избирателям оперативно урегулировать конфликт на Украине, однако политик, член Республиканской партии не говорит о том, как именно это будет осуществлено. Действующего президента Джо Байдена О"Брайен обвинил в полумерах применительно к украинской теме.
Экс-помощник Трампа отметил укрепление отношений РФ с КНР, КНДР и Ираном при Байдене.
Фото и видео: YouTube / Face the Nation
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