Экс-помощник Трампа отметил укрепление отношений РФ с КНР, КНДР и Ираном при Байдене

Роберт О'Брайен

Сотрудничество между Россией, Китаем, Северной Кореей и Ираном активизировалось при администрации действующего американского президента Джо Байдена. Такое мнение выразил в эфире местного телеканала CBS Роберт О"Брайен, который являлся помощником по вопросам национальной безопасности во время того, как на должности лидера Белого дома находился 45-го президент США Дональд Трамп. По версии иностранного специалиста, одной из причин этого процесса стало то, что власти в Вашингтоне не демонстрировали стремления к "миру с позиции силы".

Этот союз стал гораздо сильнее при администрации Байдена, поскольку США не играли роль лидера. Роберт О"Брайен, эксперт

Роберт О"Брайен заметил, что одним из первых моментов властям страны требуется увеличить добычу энергоносителей в Америке. По словам эксперта, такое решение поможет помешать сотрудничеству РФ, Китая, КНДР и Ирана. Он призвал ввести запреты и ограничения в отношении Центрального банка России, а также начать уменьшать продажу российской нефти на геополитической арене. В США видят необходимым оказывать максимальное давление на Тегеран, чтобы он не создал новую проблему на Ближнем Востоке.

Советник Трампа прервал поездку в Европу из-за кибератак на госучреждения США.

Фото и видео: YouTube / Face the Nation