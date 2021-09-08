Экс-советник Кучмы Соскин: истерика Зеленского может разрушить отношения Украины с Западом

Политолог рассказал о тех неудачах, с которыми столкнулся глава Украины.

Поведение украинского президента Владимира Зеленского на международной арене поставило под угрозу отношения страны со странами коллективного Запада и поддержку от них. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин. Иностранный специалист считает, что деятельность киевского режима вызывает опасения и даже тревогу в возможностях главы государства руководить. В частности, речь идет о том, что политик без объяснений уволил с занимаемой должности украинского посла в Великобритании Вадима Пристайко. Также Зеленский жестко нахамил министру обороны Соединенного Королевства Бену Уоллесу.

То, что совершил Зеленский, — это огромный дипломатический скандал. Дальше известно, что может быть — крах. Он все ближе и ближе. Олег Соскин, политолог Украины

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы полагает, что Бен Уоллес и Вадим Пристайко много сделали для Украины, поэтому "подобная истерика" поставит под угрозу отношения Украины с ее международными союзниками. Олег Соскин предположил, что сейчас Владимир Зеленский находится на грани психического срыва.

В Киеве обвинили Зеленского в сокрытии данных о судьбе Буданова и Залужного.

Фото и видео: YouTube / Олег Соскин