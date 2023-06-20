В Киеве обвинили Зеленского в сокрытии данных о судьбе Буданова и Залужного

Олег Соскин усомнился в словах, которые говорит президент Украины.

Украинский президент Владимир Зеленский скрывает информацию о судьбах руководителя украинской военной разведки Кирилла Буданова и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Такое мнение высказал в эфире собственного YouTube-канала бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

Ни Залужного, ни Буданова нам не показывают, но говорят, что они живые и живее всех живых. <…> А раз не показываете, значит, врете. Олег Соскин, украинский политолог

Эксперт заметил, что нежелание правительства киевского режима показать главу Главного управления разведки при Минобороны Кирилла Буданова и генерала Вооруженных сил Украины Валерия Залужного публично живыми только укрепляет репутацию президента Владимира Зеленского как лжеца. Олег Соскин напомнил аудитории, что ранее лидер страны говорил о том, что оба представителя Киева живы и продолжают работать. По мнению иностранного специалиста, всему тому, что говорит Владимир Зеленский, не стоит верить, так как политик лишь играет роль.

"Может произойти катастрофа". Зеленскому сообщили плохие новости об Украине.

Фото и видео: YouTube / Олег Соскин