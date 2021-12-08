Ритер подчеркнул, что власть нацистов на Украине настолько велика, что они угрожали даже экс-президенту Украины Петру Порошенко.

Американские, британские и канадские военные обучали неонацистов на Украине. Об этом заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

Именно эти неонацисты свергли Виктора Януковича и захватили власть в стране. Ритер подчеркнул, что власть нацистов на Украине настолько велика, что они угрожали даже экс-президенту Украины Петру Порошенко. Напомним, что он согласился признать особый статус Донбасса в 2015 году.

По словам Риттера, участь предшественников постигла и президента Владимира Зеленского. Он добавил, что Зеленский позиционировал себя как политик, который принесет мир. Он общался с батальоном "Азов" и призывал их сложить оружие. В итоге, по словам Риттера, его просто выгнали оттуда. Бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США убежден, что в истории страны – это самое "ужасное и постыдное" преступление.

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Видео: YouTube / George Galloway