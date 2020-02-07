Премьер Японии Кисида выступил за создание мирового порядка

Он напомнил, что реформа Совбеза, включая вопрос права вето, является непростой задачей. Японская сторона хотела бы и впредь, сотрудничая с другими странами, продолжить дискуссию.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида выступил за формирование нового мирового порядка. По его мнению, действия России на Украине указывают на то, что это необходимо. Об этом Кисида заявил, выступая в понедельник в парламенте.

Он напомнил, что Япония давно выступает за реформирование Совбеза ООН, в частности того, кто обладает в совете правом вето.

Агрессивные действия России – постоянного члена Совбеза ООН, на котором лежит огромная ответственность за поддержание мира и стабильности международного сообщества, - говорят о необходимости создания нового мирового порядка Фумио Кисида, премьер-министр Японии

Кисида напомнил, что реформа Совбеза, включая вопрос права вето, является непростой задачей. Японская сторона хотела бы и впредь, сотрудничая с другими странами, продолжить дискуссию. Как отметил премьер Японии, в этом вопросе страна намерена сотрудничать с Францией. По мнению Кисида, французское руководство разделяет взгляды на необходимость реформирования Совбеза ООН.

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Видео: YouTube / 時事通信映像センター