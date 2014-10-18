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Экс-разведчик США предрек трагический конец Зеленскому

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Он назвал два варианта для президента Украины.

Бывший разведчик США Скотт Риттер предрек трагический конец президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По его словам, глава государства будет вынужден либо покинуть Украину, либо погибнет от рук собственных граждан. Риттер считает, что народ перестал доверять Зеленскому. Также экс-разведчик добавил, что лидеры Запада перестают верить в созданный образ украинского лидера и отказывают помогать вооружением.

Из-за того, что престиж президента Украины постепенно падает, больше нет смысла в том, чтобы он оставался у власти.

Скотт Риттер, экс-разведчик США

Ранее Зеленский заявил о конфискации $765 млн российских активов на Украине.

Видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom

Теги: владимир зеленский, президент украины, скотт риттер, сша, экс-разведчик
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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