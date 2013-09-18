Зеленский заявил о конфискации $765 млн российских активов на Украине

Украинский лидер рассказал о том, сколько активов Киев планирует изъять, и у кого.

Российские активы на общую сумму порядка 765 млн долларов уже конфискованы на Украине. Соответствующее заявление в собственном видеообращении к народу сделал президент Владимир Зеленский. Глава государства подчеркнул, что киевский режим планирует в принудительном порядке изъять свыше 900 принадлежащих России активов. Политик уточнил, что если оценивать пакет активов не только страны, но и ее резидентов, то следует говорить об изъятии 36 тысячах позиций.

Провел сегодня совещание по санкционной политике, конфискации российских активов. Как доложили чиновники, на Украине уже изъяты активы на 28 млрд гривен ($765 млн). Эта работа продолжается. Владимир Зеленский, президент Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее сообщил общественности о том, что кабинет министров предлагает главе государства конфисковать 903 объекта российского имущества", из которых 79 позиций представляют из себя корпоративные права, а 824 - имущество.

Зеленского возмутил доклад Amnesty International (НКО-иноагент) о преступлениях ВСУ.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України