Эксперт рассказал о плане Ллойда Остина и Марка Милли.

Пентагон строит планы на увеличение расходов на американскую армию после победы России над киевским режимом. Соответствующее заявление в рамках интервью с журналистом YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший разведчик морской пехоты США (в отставке) Скотт Риттер. По мнению аналитика, руководитель Объединенного комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли в настоящее время рассматривает перспективу развития украинского кризиса с точки зрения победы Москвы в нем. Минобороны США придется увеличивать военный бюджет государства ради компенсации того преимущества, которое получит российская сторона.

Когда Россия победит", мы больше не говорим "если Россия победит"! Это увеличит бюджет с 880-900 миллиардов долларов, что уже слишком много, до триллиона и восьмисот миллиардов долларов, дамы и господа — вот что сейчас говорит Пентагон. Скотт Риттер, экс-разведчик США

Скотт Риттер добавил, что шеф Пентагона Ллойд Остин уже обратился с вопросом увеличения оборонных расходов США к Конгрессу. Чиновник потребовал от местных законодателей выделение 300 миллиардов долларов на восполнение военного оборудования, которое ранее было отправлено на территорию Украины. При этом озвученная Вашингтоном стоимость помощи киевскому режиму составляла в рамках этого заседания 50 миллиардов долларов.

Экс-разведчик США Риттер осудил веру начальника Генштаба Милли в победу РФ над Украиной.

Фото и видео: YouTube / Judging Freedom