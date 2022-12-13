Экс-разведчик США Риттер осудил веру начальника Генштаба Милли в победу РФ над Украиной

Скотт Риттер рассказал, что Пентагону придется увеличить средства на оборону США.

Бывший офицер американской морской пехоты Скотт Риттер раскритиковал мнение главы Объединенного комитета начальников штабов США при Пентагоне Марка Милли, который ранее публично заявил о том, что Россия победит в конфликте с Украиной. Этот инцидент эксперт прокомментировал в эфире YouTube-проекта Judging Freedom. Он напомнил о том, что речь идет о высказывании генерала США в рамках его выступления на слушаниях в профильном комитете Конгресса. Генерал рассуждал перед законодателями о превосходстве Москвы над киевским режимом в военном плане.

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Скотт Риттер добавил, что когда Россия победит в региональном противостоянии с Украиной, американцам и Западу придется удвоить собственный оборонный бюджет для того, чтобы компенсировать все те преимущества, которые получит Москва по результатам сражений. Речь идет о росте финансирования с 880, почти 900 миллиардов долларов. По мнению Скотта, именно об этом и говорил Пентагон на слушаниях.

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom