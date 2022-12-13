Экс-разведчик США Риттер осудил веру начальника Генштаба Милли в победу РФ над Украиной

Бывший офицер американской морской пехоты Скотт Риттер раскритиковал мнение главы Объединенного комитета начальников штабов США при Пентагоне Марка Милли, который ранее публично заявил о том, что Россия победит в конфликте с Украиной. Этот инцидент эксперт прокомментировал в эфире YouTube-проекта Judging Freedom. Он напомнил о том, что речь идет о высказывании генерала США в рамках его выступления на слушаниях в профильном комитете Конгресса. Генерал рассуждал перед законодателями о превосходстве Москвы над киевским режимом в военном плане.
Мы больше не говорим о том, "если" она победит, а говорим "когда"".
Скотт Риттер, экс-разведик США
Скотт Риттер добавил, что когда Россия победит в региональном противостоянии с Украиной, американцам и Западу придется удвоить собственный оборонный бюджет для того, чтобы компенсировать все те преимущества, которые получит Москва по результатам сражений. Речь идет о росте финансирования с 880, почти 900 миллиардов долларов. По мнению Скотта, именно об этом и говорил Пентагон на слушаниях.
Американский разведчик разоблачил ложь США о России.
Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom
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