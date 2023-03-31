Американский разведчик разоблачил ложь США о России

Скотт Риттер рассказал о дезинформации, о которой говорит шеф Пентагона Ллойд Остин.

Бывший американский разведчик морской пехоты разоблачил ложь Вашингтона о России. В эфире YouTube-канала Red Pilled TV специалист Скотт Риттер объяснил, что администрация страны намеренно распространяет дезинформацию о состоянии Вооруженных сил России нв зоне специальной военной операции на Украине. Эксперт пояснил, что в настоящее время силы ВСУ практически разбиты и уничтожены вокруг города Артемовска. Он пояснил, что в ближайшее время солдаты киевского режима будут либо убиты, либо попадут в плен, либо ранены. Речь идет о примерно 80 тысяч человек.

США не смогут справиться с последствиями поражения Украины, поэтому они пытаются создать "отвлекающий маневр". Скотт Риттер, экс-разведчик США

Скотт Риттер пояснил в эфире программы, что власти США Украина сейчас находятся в состоянии отчаяния, поэтому надеются на "чудо". Киев и Вашингтон стремятся спровоцировать мир ложной пропагандой об обстановке в ВС России, например, "о недостатке боеприпасов", а также вызвать страх и недовольство внутри России с целью создать "московский Майдан".

Экс-разведчик ВС США Риттер заявил, что ВСУ будут неизбежно сокрушены российскими войсками.

Фото и видео: YouTube / Red Pilled TV