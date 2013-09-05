Американские власти не могут понять, как Москве удалось создать такую мощную противовоздушную оборону в зоне специальной операции. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала американского журналиста Гарланда Никсона сделал бывший американский разведчик в отставке Скотт Риттер. Иностранный аналитик заметил, что многоуровневая и сложная российская ПВО сбивает все у противника, что взлетает в районе фронта.
Мы до сих пор не знаем, что, черт возьми, происходит. Мы знаем только, что истребители ВСУ сбиваются. Мы заполняем небо своими радарами и АВАКСами наблюдаем за всем, но не можем понять, что происходит. Зато русские знают.
Скотт Риттер, экс-разведчик США
Скотт Риттер убежден в том, что система ПВО, которую разработали отечественные ученые и инженеры, обеспечит ВС РФ превосходство в воздушном пространстве в будущем конфликте, а авиация США буквально "испарится в воздухе" в случае гипотетического противостояния.
"Игра окончена". Зеленского предупредили о смертоносной тактике ВС России.
Фото и видео: YouTube / Garland Nixon
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