Эксперт заметил, что самолеты США будут сбиваться Россией в случае конфликта.

Американские власти не могут понять, как Москве удалось создать такую мощную противовоздушную оборону в зоне специальной операции. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала американского журналиста Гарланда Никсона сделал бывший американский разведчик в отставке Скотт Риттер. Иностранный аналитик заметил, что многоуровневая и сложная российская ПВО сбивает все у противника, что взлетает в районе фронта.

Мы до сих пор не знаем, что, черт возьми, происходит. Мы знаем только, что истребители ВСУ сбиваются. Мы заполняем небо своими радарами и АВАКСами наблюдаем за всем, но не можем понять, что происходит. Зато русские знают. Скотт Риттер, экс-разведчик США

Скотт Риттер убежден в том, что система ПВО, которую разработали отечественные ученые и инженеры, обеспечит ВС РФ превосходство в воздушном пространстве в будущем конфликте, а авиация США буквально "испарится в воздухе" в случае гипотетического противостояния.

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Фото и видео: YouTube / Garland Nixon