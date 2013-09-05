Скотт Риттер считает, что для ВСУ "игра окончена".

Российские Вооруженные силы планомерно уничтожают последние резервы Вооруженных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Dialogue works сделал бывший американский разведчик морской пехоты в отставке Скотт Риттер. Эксперт пояснил, что приказ лидера киевского режима Владимира Зеленского по удержанию территории приведет к тому, что армия перебросил резервы и силы с одного участка фронта на другой. Однако решение обернулось для бойцов огромными потерями в личном составе, так как резервы ВСУ находятся на исходе.

В ходе контрнаступления, которое происходит прямо сейчас, <…> русские создают своего рода мини-котлы, они позволили украинцам зайти, и в результате уничтожили их стратегические резервы. Они потеряли инициативу, для них все кончено, они проиграют. Скотт Риттер, экс-разведчик США

Скотт Риттер уверен в том, что Украина не сможет оправиться от того, во что старун вовлекает противостояние с Россией, поэтому для ВСУ "игра окончена".

Экс-разведчик Риттер: Россия одерживает победу над ВСУ в Донецкой области.

Фото и видео: YouTube / Dialogue works