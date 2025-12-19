Экс-президента Южной Кореи приговорили к пяти годам тюрьмы

Защита политика планирует обжаловать приговор суда.

Суд первой инстанции приговорил бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля к пяти годам заключения по уголовному делу о препятствовании аресту из-за противостояния президентской службы охраны и правоохранительных органов, произошедших в январе 2025 года. Трансляцию официального заседания вели журналисты местного телеканала Yonhap News TV. Судья заявил, что Юн Сок Ёль не проявил раскаяния, несмотря на серьезный характер преступлений. Так как местная судебная система по делам общей юрисдикции в Республике Корея состоит из трех уровней, включая апелляционную инстанцию и Верховный суд, адвокаты Юн Сок Ёля отметили, что обжалуют решение. Заседание проводилось в Центральном окружном суде Сеула. Вынесенный вердикт стал первым для Юн Сок Ёля. В общей сложности прокуратура выдвинула семь пунктов обвинения.

Напомним, что 3 января 2025 года президентская служба охраны не позволила правоохранительным органам страны арестовать Юн Сок Ёля в его резиденции в Сеуле. Задержать главу государства сделать лишь со второй попытки, которая зафиксирована 15 января 2025 года. На тот момент политик все еще считался действующим лидером Южной Кореи. Однако должностные полномочия были пересмотрены благодаря вынесенному импичменту в парламенте. Прокуратура в рамках расследования просила в отношении фигуранта уголовного дела назначить суд наказание виде лишения свободы на срок в десять лет.

Уточним, что в качестве подсудимого Юн Сок Ёль участвует в восьми судебных процессах. Четыре из них связаны с введением в стране военного положения. А 13 января 2026 года группа специального прокурора запросила для политика смертную казнь по делу о мятеже в отношении государственного строя. По данной статье в уголовном кодексе Южной Кореи предусмотрена лишь смертная казнь и пожизненное заключение. Пункты обвинения связаны с препятствованием органам власти при исполнении, злоупотреблением властью, созданием незаконных документов с использованием служебного положения, уничтожением служебных документов, нарушением законов о президентской службе охраны и президентских архивах.

Фото: YouTube / 연합뉴스TV