Экс-президент США Трамп назвал российские ядерные боеголовки причиной для дружбы с Москвой

Бывший американский президент Дональд Трамп назвал 1332 причины дружить с Россией и ее руководством. В ходе интервью с местным журналистом Бобом Вудвордом и телеканалом CNN политик уточнил, что Вашингтону всегда следует помнить о том, что Москва обладает большим атомным потенциалом и серьезным ядерным запасом, включая боеголовки. Этот момент экс-лидер Белого дома счел "весомым" в отношениях между США и Россией.
Ладить с Россией это хорошо и правильно, потому что у нее целых 1332 чертовых боеголовки.
Дональд Трамп, экс-президент США
Напомним, что книга под названием "The Trump Tapes" включает в себя более восьми часов необработанных материалов из многочисленных интервью Дональда Трампа редактору американской газеты The Washington Post. В частности, экс-президент раскрыл секретную информацию о национальных системах вооружения, которую Вудворд, по утверждению CNN, не смог проверить.
Байден пошутил, что выбрал путь политика из-за недостатка квалификации.
Фото и видео: Telegram / CNN News
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