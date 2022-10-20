Экс-президент США Трамп назвал российские ядерные боеголовки причиной для дружбы с Москвой

Бывший лидер Белого дома раскрыл журналисту секретные сведения.

Бывший американский президент Дональд Трамп назвал 1332 причины дружить с Россией и ее руководством. В ходе интервью с местным журналистом Бобом Вудвордом и телеканалом CNN политик уточнил, что Вашингтону всегда следует помнить о том, что Москва обладает большим атомным потенциалом и серьезным ядерным запасом, включая боеголовки. Этот момент экс-лидер Белого дома счел "весомым" в отношениях между США и Россией.

Ладить с Россией это хорошо и правильно, потому что у нее целых 1332 чертовых боеголовки. Дональд Трамп, экс-президент США

Напомним, что книга под названием "The Trump Tapes" включает в себя более восьми часов необработанных материалов из многочисленных интервью Дональда Трампа редактору американской газеты The Washington Post. В частности, экс-президент раскрыл секретную информацию о национальных системах вооружения, которую Вудворд, по утверждению CNN, не смог проверить.

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Фото и видео: Telegram / CNN News