Экс-президент Польши Валенса рассказал о грядущем дне свободы для Белоруссии

Лех Валенса призвал белорусов "выдержать еще немного".

Бывший польский президент Лех Валенса, который находился у власти в период с 1990 по 1995 года, выступил с видеообращением к гражданам Белоруссии. В ролике европейский политик рассказал о том, что происходит смена эпох, а для республика наступает время для свободы и справедливости. Политик заметил, что уже походил через подобное. Он дал обещание иностранцам сделать со своей стороны все необходимое для ускорение "освободительных процессов". Кадры опубликованы правозащитным центром, который признан на территории Белоруссии экстремистским.

Нам довелось жить, когда меняются эпохи. Люди борются за эту новую эпоху, но старая защищает себя. Многие люди сегодня страдают в тюрьмах и разными другими способами. Лех Валенса, экс-президент Польши

Экс-глава Польши ободрил белорусов, пообещав, что "их страдания принесут плоды", призвав граждан соседней страны выдержать еще немного. Данное обращение было размещено в социальных сетях 4 августа, когда отмечается День солидарности с гражданским обществом Белоруссии.

В Польше испугались переодетых в мигрантов бойцов "Вагнера".

Фото и видео: YouTube / Viasna96