Экс-президент Молдавии Додон отказался от мандата депутата парламента

Он намерен возглавить Молдавско-Российский союз деловых людей.

Экс-президент Молдавии Игорь Додон отказался от мандата депутата парламента. Об этом он сказал в ходе брифинга.

Додон заявил о намерении возглавить Молдавско-Российский союз деловых людей, который был создан для продвижения экономических отношений между двумя государствами.

Я принял решение отказаться от мандата депутата парламента Молдавии, я смогу принести больше пользы в других областях. Игорь Додон, экс-президент Молдавии

Додон заверил, что подаст заявление в секретариат парламента в ближайшее время.

Кроме того, заявил политик, в декабре текущего года Партия Социалистов Республики Молдова (ПСРМ), которую он возглавляет, откажется от поста председателя политформирования, и будет введен коллегиальный орган управления, в который войдут пять человек. Додон подчеркнул, что выходить из политического объединения не намерен.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Натальи Поклонской послом в Кабо-Верде. Другим указом российский лидер освободил от должности посла в этом государстве Владимира Соколенко. Сама Поклонская заявила, что ждала это назначение, так как всегда мечтала о дипломатической работе.

Видео: YouTube / Igor Dodon