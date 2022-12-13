Экс-президент Бразилии Болсонару отказался возглавить оппозицию

Латиноамериканский политик вылетел из США.

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару отказался возглавить оппозицию действующему правительству при президенте Луисе Инасиу да Силве в латиноамериканской республике. Соответствующее заявление политик сделал в интервью журналистам телеканала CNN Brasil перед своим отлетом из США, на территории которых он находился с декабря 2022 года.

Я не буду возглавлять какую-либо оппозицию. Я буду работать со своей партией как человек с опытом - 28 лет в палате, четыре года на посту президента, два в качестве советника и пятнадцать в армии - чтобы сотрудничать с теми, кто этого захочет... Жаир Болсонару, экс-глава Бразилии

Напомним, что либеральная партия Бразилии, от которой Жаир Болсонару баллотировался на последних выборах главы государства, ранее сообщила общественности о том, что политик станет её почетным председателем. Болсонару улетел в США в конце 2022 года, не пожелав принимать участие в передаче власти новому президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве.

Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии.

Фото и видео: YouTube / CNN Brasil