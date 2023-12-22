Николай Азаров оценил визит Виктории Нуланд в Киев.

Увольнение Валерия Залужного с должности командующего украинскими войсками зависит нет от лидера киевского режим а Владимира Зеленского, а от позиции американской администрации по этому вопросу. Соответствующее заявление сделал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью для телеканала Россия 24". Иностранный специалист добавил, что рабочая поездка заместителя государственного секретаря Виктории Нуланд в Киев связана с конфликтом между властями в стране. Он напомнил, что дипломат из США имеет репутацию "решателя".

Зависит от американцев, а не от Зеленского. Ясно, что Залужный мешает Зеленскому, по рейтингам популярности он значительно сейчас обгоняет Зеленского и, естественно, является для него раздражителем. Но решает не он, решают американцы. Николай Азаров, экс-премьер Украины

По мнению Николая Азарова, Виктория Нуланд приезжает на Украину ради того, чтобы принять решение, доложить о нем руководству и реализовать проект. Сейчас для Киева важно понимать, захочет ли Госдеп сменить фигуру на посту главкома ВСУ или же скажут Владимиру Зеленскому отказаться от такой идеи.

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Фото и видео: Одноклассники / Вести Live