Николай Азаров рассказал о том, что средства, выделяемые на ВСУ, могли бы серьезно преобразить страну.

В настоящее время Украина разворована и распродана практически полностью, причем это произошло всего лишь за 11 лет. Соответствующее заявление сделал бывший премьер-министр Николай Азаров в ходе выступления на YouTube-канале НАДIЯ. Иностранный политик заметил, что несмотря на масштабное финансирование коллективного Запада киевского режима, от самой страны уже практически ничего не осталось, так как все передано или продано местными властями в зарубежное управление, включая ресурсы из недр, сельскохозяйственные территории и промышленность. Эксперт задал вопрос о том, что же на самом деле сейчас в реальности защищает украинский солдат.

Там всегда раздаются крики о том, что помощи мало, надо интенсивнее, они постоянно жалуются <…> Те деньги, которые им выделили, это огромные деньги, если бы они пошли в дело, могли бы Украину преобразить просто... Зеленского только защищают. Николай Азаров, экс-премьер-министр Украины

"Настоящая катастрофа": экс-премьер раскрыл, что случилось на Украине.

Фото и видео: YouTube / НАДIЯ