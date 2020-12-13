Влад Филат оценил работу действующих властей в стране.

Правящая на территории Молдавии партия "Действие и солидарность" пытается разделить общество на хороших и плохих, а страна нуждается в своем правительстве, которое будет способно остановить "политическую войну". Соответствующее заявление на брифинге журналистами сделал бывший премьер-министр республики, действующий председатель Либерально-демократической партии Влад Филат.

Мы представляем для них опасность. Молдавии необходимо правительство, способное обеспечить уважение прав и свобод человека, деполитизировать общественные институты и превратить их в учреждения, которые служат гражданам. Влад Филат, чиновник Молдавии

Экс-чиновник заметил, что настоящая политика представляет из себя диалог и компромисс. Экс-премьер полагает, что властям стоит заняться решением основных проблем страны. Речь идет о массовом отъезде молодого поколения, инертной экономической системе.

Молдавия не вступит в ЕС сразу после решения вопроса ПМР, считают власти.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, признанная экстремистской и террористической) / Vlad Filat