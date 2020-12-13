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Экс-премьер Молдавии обвинил власти страны в попытках расколоть общество

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Влад Филат оценил работу действующих властей в стране.

Правящая на территории Молдавии партия  "Действие и солидарность" пытается разделить общество на хороших и плохих, а страна нуждается в своем правительстве, которое будет способно остановить "политическую войну". Соответствующее заявление на брифинге  журналистами сделал бывший премьер-министр республики, действующий председатель Либерально-демократической партии Влад Филат.

Мы представляем для них опасность. Молдавии необходимо правительство, способное обеспечить уважение прав и свобод человека, деполитизировать общественные институты и превратить их в учреждения, которые служат гражданам.

Влад Филат, чиновник Молдавии

Экс-чиновник заметил, что настоящая политика представляет из себя диалог и компромисс. Экс-премьер полагает, что властям стоит заняться решением основных проблем страны. Речь идет о массовом отъезде молодого поколения, инертной экономической системе.

Молдавия не вступит в ЕС сразу после решения вопроса ПМР, считают власти.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, признанная экстремистской и террористической) / Vlad Filat

Теги: влад филат, молдавия, солдавия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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