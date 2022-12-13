Экс-премьер Израиля: переговоры по Украине прервал Запад

Нафтали Беннет рассказал, что в какой-то момент Запад принял решение" давить" Путина.

Бывший израильский премьер-министр Нафтали Беннет, выполнявший роль посредника между Россией и Украиной в начале проведения специальной военной операции заявил о том, что международные переговоры по мирному урегулированию конфликта в регионе прервали страны коллективного Запада. Соответствующей информацией экс-глава местного правительства поделился в эфире собственного YouTube-канала. Чиновник полагает, что в какой-то момент союзники приняла решение "громить" российского лидера Владимира Путина и Москву, а не договариваться с ними.

Все мои действия были согласованы до мельчайших деталей и с США, и с Германией, и с Францией... Они прервали переговоры. Нафтали Беннет, премьер-министр Израиля

Беннет: Путин обещал ему не устранять Зеленского.

Фото и видео: YouTube / נפתלי בנט | Naftali Bennett

