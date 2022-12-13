Беннет: Путин обещал ему не устранять Зеленского

Экс-премьер Израиля рассказал о встрече с главой РФ в Москве.

Бывшиц израильский премьер-министр Нафтали Беннет заявил о том, что российский президент Владимир Путин обещал ему не устранять украинского лидера Владимира Зеленского. Соответствующее заявление иностранный чиновник сделал в эфире местного телеканала Channel 12. Слова эксперты приводят авторы издания Times of Israel. В ходе интервью спикер рассказал о своей встрече с главой РФ, которая произошла в начале марта 2022 года, когда тот прилетал в Москву для того, чтобы стать посредником. После общения с Путиным Беннет сразу перезвонил Зеленскому и передал ему информацию. Тот спросил, уверен ли премьер Израиля в полученных сведениях. Тот ответил, что на 100 процентов Москва не собирается убивать Владимира Зеленского.

Я знал, что Зеленский под угрозой, в бункере… Я спросил: "Вы собираетесь убить Зеленского?" Он ответил: "Я не буду убивать Зеленского. Нафтали Беннет, экс-премьер-министр Израиля

Нетаньяху заявил, что нашел с Путиным компромисс по Ближнему Востоку.

Фото и видео: YouTube / נפתלי בנט | Naftali Bennett