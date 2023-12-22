В Лондоне призвали консерваторов бороться с "левыми" политиками.

Страны коллективного Запада обречены из-за долгого правления "левых элит". Соответствующее заявление сделала бывший премьер-министр Великобритании Элизабет Трасс в интервью для американского телеканала Fox News. Иностранка пояснила, что левые политические силы чрезмерно долго находятся у власти в большом количестве государств в Европе. В качестве негативного воздействия такого сценария гостья шоу назвала миграционный кризис и массовые акции в поддержку Палестины.

Я пришла к выводу, что Запад обречен, если консерваторы не победят и не будут готовы взять под контроль институты, захваченные левыми. Элизабет Трасс, экс-премьер Британии

Трасс добавила, что на территории Соединенного королевства "левые" сейчас активно используют свое влияние в судебных инстанциях для того, чтобы препятствовать депортации нелегальных беженцев из страны. Британский политик пояснила, что она напугана тем, что левые идеи значительно распространены в США и, особенно, в администрации действующего лидера Белого дома Джо Байдена. В Лондоне уточнили, что работа консерваторов должна быть направлена не только на отстаивание собственных позиций, но также противостояние вредоносным левым инициативам.

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Фото и видео: FOX News