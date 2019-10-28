Экс-посол Австрии назвал условие отмены санкций против РФ

России необходимо заручиться поддержкой нескольких стран ЕС.

Экс-посол Австрии Фридрих Бауэр назвал условие отмены санкций против России. Об этом сообщили в "РИА Новостях" со ссылкой на слова спикера. Эксперт заявил, что для этого необходимо, чтобы группа стран Евросоюза выступила за эту инициативу.

Бауэр считает, что добиться отмены ограничений гораздо сложнее, чем их принятия. До сих пор политикам не удалось добиться поддержки большинства даже за пошаговые изменения. Особые протесты выражают Австрия, Италия и частично немецкая промышленность.

Кто-то один мог бы встать и сказать: "Я не участвую в этих санкциях". Таким образом им придет конец, но вместе с ними и тому, кто это скажет. Поэтому никто и не отваживается добавил Бауэр

Именно поэтому России необходимо добиться поддержки нескольких стран. Фридрих заметил, что частично санкции наносят пользу экономике страны. В частности, он отметил отечественную продовольственную отрасль. Дипломат напомнил, что частичный вред наносится самим государствам, которые ввели ограничения. А вот на США эти меры никак не распространяются.

Напомним, что Совет ЕС продлил санкции против России до 31 января 2020 года. а "Крымские ограничения" будут действовать до 23 июня 2020 года.

Ранее Piter.tv писал о том, что Бундестаг ФРГ отклонил инициативы об отмене санкций против России.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Council of the EU