Бундестаг ФРГ отклонил инициативы об отмене санкций против России

Оппозиция не добилась успеха в Правительстве Германии.

Парламент Германии не поддержал инициативу Левой партии о смягчении санкций в отношении России. Об этом сообщили политики на официальном сайте бундестага. Оппозиционная партия призвала депутатов содействовать на уровне Евросоюза и ограничить меры воздействия. Они также пытались добиться того, чтобы антироссийские санкции не были продлены еще на один год.

Политики объяснили это тем, что ограничения несут больше негативных последствий для самого ФРГ. Народные избранники заявили, что санкции "не позволяют добиться цели, не имеют смысла с точки зрения экономики". А вот Россия в сложившихся условиях, по мнению политиков, чувствует себя достаточно комфортно.

Против данной инициативы проголосовали члены фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, Социал-демократической партии, Свободной демократической партии и "зеленых". Сторонники "Альтернативы для Германии" воздержались от принятия решения.

Ранее Piter.tv писал о том, что Правительство ФРГ не сочло "голодомор" геноцидом.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/Deutscher Bundestag